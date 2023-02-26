Kuşadası'nda depremzedelere moral vermek için sahneye çıkan Mustafa Keser, afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürürken, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip havuza düştü. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra sahneye geldi. Ünlü sanatçı, "Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemiz gibi ben de yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.