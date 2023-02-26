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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Dengesini kaybedip havuza düştü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral için organize edilen gecede sahneye çıkan Mustafa Keser, talihsiz bir kaza yaşadı. Sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan sanatçı dengesini kaybedip havuza düştü. Kulise gidip üstünü değiştiren Keser davetlilere, "Ben Elazığlıyım. Bizim oralarda 'Varını veren utanmaz' derler. Varını yoğunu yardıma muhtaçlara verene ne mutlu" dedi

Dengesini kaybedip havuza düştü
Kuşadası'nda depremzedelere moral vermek için sahneye çıkan Mustafa Keser, afetzede çocuklarla ilgilendikten sonra sahneye doğru yürürken, ayağının zemine takılması sonucu dengesini kaybedip havuza düştü. Geceye katılanların havuzdan çıkardığı Keser, kulise gidip üzerini değiştirdikten sonra sahneye geldi. Ünlü sanatçı, "Ben Elazığlıyım, 'Bizim oralarda varını veren utanmaz' derler. Varını verene ne mutlu. Bütün ülkemiz gibi ben de yanınızda olmak için buradayım. Gönül isterdi ki musikimizle sizin karşınıza çıkayım. İnşallah yaralarımızı sardıktan sonra yeniden birlikte oluruz" dedi.
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Dengesini kaybedip havuza düştü
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