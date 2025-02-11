Deniz ailesi paramparça

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açıldı. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Demir, GÜNAYDIN'A son durumu anlattı.

KARDEŞİNİ SUÇLADI

Ercan Demir, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi. Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı.

Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz ise son durumla ilgili defalarca aramamıza rağmen dönüş yapmadı.