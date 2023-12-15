‘Deniz Akkaya, hakaret ve tehditten yargılansın’

Model ve dijital içerik üreticisi Miray İpekler ile ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya arasında devam eden sosyal medya tartışması yargıya taşındı. İpekler, Akkaya'dan şikayetçi oldu. Akkaya, İpekler için sosyal medyada "Moda'daki diğer eskort arkadaşınla birlikte kaldığın ev teknik takipte bilgine. Sen şimdi işine, biz de uyumaya" paylaşımında bulunmuştu. Deniz Akkaya başka bir paylaşımında ise Miray İpekler için, "Senin senelerce bir sunucuyla olan ilişkinden başlayıp teknik takibe takılan bütün mesleki ilişkilerini konuşmak üzere... Siz bugün akıllanmadınız galiba" demişti.Paylaşımların ardından Miray İpekler, Çağlayan Adliyesi'ne giderek Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. İpekler'in şikayet dilekçesine GÜNAYDIN ulaştı. Dilekçede Akkaya'nın, onurunu zedeleyerek ailesine ait modadaki 40 yıllık evini eskort yuvası olarak gösterdiği ve ailesini küçük düşürdüğü ifade edildi.Dilekçede Akkaya'nın, İpekler için, "Eskort Miray sadece en yakın dostunun uygunsuz görüntülerini benimle paylaşmadı, eskortluk hikayelerinizi de paylaştı" paylaşımına yer verildi. Dilekçede Akkaya'nın, İpekler'in şahsi mesajlarını izni olmadan tüm kamuoyu ile paylaşarak kişisel verilerin korunması kanununa aykırı davranarak suç işlediği belirtildi. İpekler, Akkaya'nın iftira, hakaret, tehdit ve kişisel verilerin korunması kanuna muhalefet olmak üzere çok sayıda suç işlediğini kamu davası açılarak cezalandırılmasını istedi. Savcılık soruşturma başlattı.