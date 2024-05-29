Deniz Akkaya’nın kızı 30 gün gözetim altında

Deniz Akkaya, kızı A.Ö. ile yaşadığı kavganın ardından dün yeni bir açıklama yaptı: "Kızım dün geceden beri devletin güvenli ve sıcak kollarında... Doğduğu günden itibaren, belki de hayatında hiç şahit olmadığı bir şeye şahit oldu… Anne ve babasız kalmak, anne ve babasız olmak… Bir çocuk yurdunda geçirilen tüm gün… Bugün yapılan son görüşmede pişman olduğunu ve suçlamayı geri çekmek istediğini söylüyor."BU arada Akkaya'nın "Burnu sürtsün diye devlete verdim" dediği 16 yaşındaki kızıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kanuna göre 'Çocuğumu bugün koruma altına verdim, yarın alacağım' şeklinde bir uygulama olmadığı anlaşıldı. Resmi uygulamaya göre A.Ö.'nün en az 30 gün gözetim altında tutulacağı ve ardından yetkililer tarafından çocuğun akıbetiyle ilgili nihai kararın verileceği belirtildi.