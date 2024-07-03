Bir şok daha!

Deniz Akkaya 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığı iddiası gündemi meşgul etmiş, sonrasında babası ve dedesi küçük kızın velayeti için dava açmıştı. Mahkeme küçük kızın velayetini babası Efe Önbilgin'e verirken, Önbilgin Akkaya aleyhine tedbir kararı da aldırmıştı. Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken bu kez Akkaya manken ve sosyal medya fenomen Miray İpekler ile adliyelik oldu.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Miray İpekler, Akkaya'dan şikayetçi oldu. 10 yıldır mankenlik ve modellik yaptığını, ailesiyle birlikte İstanbul Kadıköy'de yaşadığını, Akkaya ile yüz yüze gelmediğini ancak aynı işleri yapmaları sebebiyle ortak birçok arkadaşları olduğunu söyledi.Deniz Akkaya'nın kendisine ait ev adresini de sosyal medyada yaydığını belirten İpekler, ayrıca Akkaya'nın bir televizyon programında aleyhine tehdit edici paylaşımlarda da bulunduğunu ekledi.Şikayetin üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Yine bir başka fenomen ile bir düğünde karşılaştıklarını ve o fenomenle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştıklarını belirten İpekler, "Deniz Akkaya, aramızdaki yazışmaları da iznim ve bilgim olmadan sosyal medyada paylaştı" dedi. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa gelerek ifade vermedi. Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Akkaya hakkında savcılık yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği gelişmeler üzerine Akkaya'nın ifadesinin alınması için hakkında yakalama kararı çıkardı.