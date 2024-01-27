Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında yeni rapor: Şiddet sonrası anksiyete bozukluğu gelişti

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Güven hakkında hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ardından Ozan Güven de karşı şikayet dilekçesi vermiş ve Bulutsuz hakkında basit yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu davaya Adli Tıp Kurumu raporu eklendi.Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda, Deniz Bulutsuz'un 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan anksiyete bozukluğu geliştiğinin anlaşıldığı belirtildi. Yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı da ifade edildi.Bulutsuz'un vücudunda kemik kırığının ve yüzünde herhangi sabit izin olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği de Adli Tıp Kurumu raporunda yer aldı.Deniz Bulutsuz'un ruh sağlığına ilişkin verilen raporda ise 16 Haziran 2020'de psikiyatrik muayene ve tedavi talebiyle başvurduğu, 13 Haziran 2020'de Güven'in alkollü bir haldeyken kıskançlık krizi geçirerek birkaç saat olduğunu tahmin ettiği uzun bir süre boyunca durup durup kendisine şiddet uyguladığını, vücudunun birçok yerinde darp izleri olduğunu anlattığı belirtildi. Psikiyatri raporunda Bulutsuz'un başlangıçta yaşadığı utanç duygusu nedeniyle şikayette bulunmak istemediği fakat sonrasında Ozan Güven'den şikayetçi olmaya karar verdiği kaydedildi.