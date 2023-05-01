Özcan Deniz kirayı ödemek için zorla hesap açtırdı

Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar ile kiraya çıktığı Sarıyer'deki villasının ev sahibiyle karakolluk olmuştu. GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre; ikili arasında daha önceye dayalı kira ödemesi konusunda tartışma çıktığı, olay günü ise tartışmanın büyüdüğü ortaya çıkmıştı.Ev sahibi Osman B., "Özcan Deniz yanıma geldiğinde kardeşi ile benim oğlumun konuştuğunu, kira işini halledebileceklerini söyledi" diye konuştu. Daha sonra Deniz'in evine giderek polise haber verdiğini söyleyen ev sahibi, ünlü şarkıcıyı tehdit etmediğini, sadece kira konusunda konuşmak için ikametine gittiğini belirtmişti.İkili arasında yaşanan tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Ev sahibinin, Deniz'in attığı kirayı beğenmeyince banka hesabını kapattırdığı ortaya çıktı. Deniz ise, devletin kota koyduğu yüzde 25'lik kira artışını beğenmeyen ev sahibine kirayı ödeyebilmek için mahkemeye başvurarak ev sahibi adına yeni bir hesap açılması talebinde bulundu.Ünlü sanatçının yaptığı başvuru üzerine kira bedeli olan 32 bin 500 liranın ev sahibine ödenmesi için yeni bir hesap açılmasına karar verildi. Karar sonrası Deniz, yeni banka hesabına kira ödemesini gerçekleştirdi.