Deniz Uğur’a 4 suçtan soruşturma

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki sular durulmuyor. Uğur, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiası üzerine açtığı velayet davasında mahkeme kızları Mila'nın velayetini 2 ay süreyle Uğur'a vermiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Bu kararın ardından Muhtar avukatı aracılığı ile savcılığa başvurdu. Boşandığı eşi Uğur'un, velayetin mahkeme kararı ile kendisine verildiği halde çocuğunu kendisine teslim etmediğini belirtti. Ayrıca eski eşinin çocukları üzerinde baskı kurarak çocuğu videoya aldığını ve bu şekilde yargılama yapan mahkemeyi etkilemeye çalıştığını kaydetti.Şarkıcı Seren Serengil'in mahkeme sürecinde kendi lehine tanıklık yapacağını ancak Uğur'un avukatının Serengil'le görüşmesi sonucunda tanıklık yapmaktan da vazgeçtiğini söyleyen Muhtar, tüm bu nedenlerle eski eşine dava açılmasını istedi. Şikayet üzerine Uğur hakkında 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs', 'yargı görevini yapanı etkileme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık şikayet üzerine soruşturma açılıp yürütüldüğünü ancak Uğur'un adresinin Beykoz'da bulunduğunu ve eylemlerinin bu ilçede gerçekleştiğini belirtti. Soruşturma yetkisizlikle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.