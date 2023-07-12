Denizde tatlı muhabbet

Bodrum'dansonra tatillerine Çeşme'de devam eden Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Alp Navruz, Dalyan'da görüntülendi. Kalabalık arkadaş grubuyla plaja gelen oyuncu çift, şezlongda yaptıkları uzun ve keyifli sohbetin ardından denize girdi. El ele tutuşarak suya giren Navruz ve Türkoğlu, bir süre denizde sohbet ettikten sonra derinlere açılıp yüzdüler. Bir ara arkadaşlarının köpeğini kucağına alan Navruz, onu da yüzdürmeye çalıştı. Öte yandan yakışıklı oyuncunun biraz kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.