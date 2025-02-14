‘Denizden çıkan ceset Serdar’a mı ait?’

Sürükleyıcı hikayesiyle ilk bölümünden itibaren izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen 'Başka Bir Gün' dizisinin dün akşam 3. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizinin yeni bölümü her sahnesiyle nefes kesti. Serdar'ın izini takip eden Nehir, kendini karanlık bir dünyanın kapısında buldu. Bölümün sonunda denizden çıkartılan cesedin kime ait olduğu ise bir sonraki bölüme dair heyecanı artırdı. Önceki akşam yayınlanan bölümden önce dizinin başrol oyuncusu Ezgi Mola; Esra Erol'un programına telefonla bağlandı. Esra Erol, Ezgi Mola'ya herkesin merak ettiği 'Serdar nerede?' sorusunu sorarken başarılı oyuncunun "Esra bunu bulsan sen bulursun" cevabı herkesi gülümsetti.