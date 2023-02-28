‘Depremden sonra hayata bakışım değişti’

Nişantaşı'nda görüntülenen Kemal Doğulu, depremzedeler için elinden geleni yaptığını söyleyerek, "İlk günden beri Nihat Odabaşı ile onların ihtiyacı için çalışıyoruz. Kendim deprem bölgesine gidip saç kesmek ve animasyon yapmak istiyorum. Martın ikinci haftasına kadar sahnelerimi iptal ettim. Şarkı söyleme enerjim yok. Huzur arıyoruz ama olmuyor" dedi. Doğulu, "Deprem sonrası değer yargılarınız değişti mi?" sorusuna, "4 arkadaşımı kaybettim Hatay'da. Her şeye bakışım değişti. İnsanlara sevdiğinizi söyleyin" cevabını verdi.