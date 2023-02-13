Depremzede miniklere moral verdiler

Büyükdeprem felaketi sonrası tek yürek olan sanatçılar, depremzedelere destek olmaya devam ediyor. Serkan Çağrı, İpek Açar, Züleyha önceki gün depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'teydi. Afetzedelerle buluşan ünlüler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Bölgelerde görev yapan askerlerle bir araya gelen Çağrı, "Trakyalı askerlerimiz ile deprem bölgesinde duygu dolu anlar yaşadık. Hepimiz onlara minnettarız" diyerek şunları söyledi: "Tarifi zor duygulardan geçtik. Depremzedelerin derdine derman olmaya, elimizden geldiğince yaralarını sarmaya çalıştık. AFAD'ın çocuklar için hazırladığı çadır alanlarında onlarla oynadık. İçlerinden biri 'Yarın yine gel Serkan abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Ayrılmak hiç bu kadar zor gelmemişti. O kadar güçlü ve mağrurlardı ki bir ara onların bizi teselli etme noktasına geldik.Tüm olumsuzluklara rağmen yüreğimizde çiçekler açtıracak kadar güzel bir dayanışma ruhu vardı. Çocuklarla oyunlar oynayıp onları motive eden İpek Açar da 'Oyun ablaları abileri olarak onlarla güzel vakit geçirdik. AFAD çocuklar için çok güzel alan hazırlamış. Allah hepsinden razı olsun" diye paylaşım yaptı.Bölgedeki en büyük sorunun hijyen malze-malzemeleri ve ilaç yetersizliği meleri olduğunu belirten Çağrı, "İlk andan itibaren bir- birçok yere ulaşılmış. De-çok Dezenformasyon fazla. Her zenformasyon yere yardım gitmiş. As-Asker, polis AFAD sahada. ker, Bugün bir çocuğun kur-kurtulduğu haberini aldık, tulduğu mutlu olduk" dedi