Devrim Özkan Antalya’ya taşınacak

Devrim Özkan, önceki gece Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Özkan, Kerem Bürsin ile yer alacağı proje hakkında konuştu. Özkan, "Kerem çok güzel bir hikaye yazmıştı. Benim de okuyunca içinde olmak istediğim bir hikayeydi, hemen dahil oldum. Umarım seyirci de izleyince tatmin olur harika bir proje" dedi.Yazın gelmesiyle tatil bölgelerini de dolduran ünlülerimizden birisi olan Devrim Özkan, Antalya tatilinden de bahsetti. Oyuncu, "Antalya harikaydı. Bayıldım oraya, taşınmak hakkında da fikirlerim oluştu diyebilirim. Allah nasip ederse bir ev bile alabilirim" diyerek gelecek planlarından da bahsetti. Geçtiğimiz kış aylarında bir dargın bir barışık olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan Özkan, "Ben özel hayatım ile çok mutluyum. Her zaman olanı ya da olmayanı söylemeyi çalıştım. O benim için çok değerli bir insan ben de onun için öyleyimdir. İnsan hayatı sonuçta. Ne o zaman söylenenlere takıldık biz, ne de sonrasında söylenenlere. Hikayeyi biz biliyoruz. İkimiz de hayatlarımıza devam eden güzel insanlarız" diye konuştu.