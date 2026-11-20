Türk sinemasının unutulmaz aşk hikayelerinden 'Aşk Tesadüfleri Sever', 16 yıl sonra yeni filmiyle beyazperdeye döndü. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan
'ı buluşturan filmin galası önceki akşam yapıldı. Sinema ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı gecede filmin başrol oyuncusu Mehmet Günsür, şunları söyledi: "16 yıl sonra Özgür karakterinin ayakkabılarını yeniden giymek çok güzel bir duygu. Özgür'ün yaşadığı acı çok farklı bir kayıp. Bir insanın, hayatını kaybeden sevgilisinin kalbiyle yaşamını sürdürmesi nasıl bir duygu? Biz de bu filmde aslında izleyicilere bu soruyu sordurmak istiyoruz." Filmde 'Mavi'yi oynayan Devrim Özkan ise "Ben de bir 'Aşk Tesadüfleri Sever' izleyicisiydim. Yıllar sonra bir oyuncu olarak bu hikayenin parçası olmak benim için çok gurur verici. Mehmet hep çalışmak istediğim bir oyuncuydu. Onun gibi bir insanla aynı sahneyi paylaşmak gerçekten gurur verici" dedi.
Filmi izleyenler arasında oyuncu Ayça Varlıer de vardı. Varlıer, 6 yıldır birlikte olduğu DJ sevgilisi Serhan Aydemir ile ayrıldıklarını açıkladı. Varlıer, "Ortaklaşa karar verdik, birlikte sonlandırdık bu ilişkiyi. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım" dedi.