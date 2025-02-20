Dijital medyaya yeni soluk geldi

TURKUVAZ Dergi Grubu bünyesinde hayata geçen The Istanbul Spotlight, özgün içerikleri, özel röportajları ve perde arkası görüntüleriyle Türkiye'nin dijital medya sistemine yenilikçi bir soluk getiriyor.

Platform, alışılagelmiş röportaj formatlarının ötesine geçerek sanatçılara kendilerini daha özgün ve içten bir şekilde ifade etme fırsatı sunuyor. Sadece profesyonel kariyerlerini değil, aynı zamanda kişisel dünyalarını da paylaşabilecekleri bir alan yaratıyor.

Bu konsepti en iyi özetleyen isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu, deneyimini şu sözlerle dile getiriyor: "Bu, başka bir şey. Burada Afra'yı görüyorlar. Televizyonda 'Seyran'ı izliyorlar." Birce Akalay ise The Istanbul Spotlight'a verdiği röportajda kendini şu sözlerle ifade ediyor: "Hayatım boyunca hep 'öteki' olmuş ya da sesi en çok çıkan kişi olarak görülmüşümdür. Okulda asi olan, sorgulayan, harekete geçiren biri oldum."