‘Dikbaşlı Kenan’ın büyüme yolculuğunu izleyeceğiz’

25 Mart'ta başlayacak olan, başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın paylaştığı atv'nin yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dik başlı karakteri 'Kenan' ve proje hakkında dair konuştu...Canlandırdığı 'Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu belirten Babür, şunları söyledi: "Kenan, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz."Babür, rolün kendisine en cazip gelen yönlerini ise şöyle anlattı: "Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik."Sevilen oyuncu, izleyiciyi nelerin beklediğiyle ilgili de "Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri, yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak" dedi.