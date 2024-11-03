‘Dilan defterini kapattım’

Sanatçıİbrahim Tatlıses, önceki akşam Maslak'ta sahne aldı. Tatlıses'e, Azeri şarkıcı Günel Zeynalova da eşlik etti.Sahne öncesi soruları yanıtlayan Tatlıses, ''Biraz kilo verdim, ekmeği kesince kilolar da gidiyor. Bizim işimiz insanlara iyi görünmek'' dedi. Geçenlerde "Dost kazığı yedim" sözleri hatırlatılan sanatçı, "Eskiden affederdim ama artık kimseyi affetmeyeceğim, yanıma geliyorlar ya artist artist. Yanımda olduklarını gösteriyorlar ama değiller. Hepsi sahtekar'' dedi. Çocukları hakkında da konuşan Tatlıses, "İdo ve Melek altın ama içinden bakırlar da çıkıyor'' diye konuştu. Sanatçı kızı Dilan Çıtak'la ilgili sorulara ise, ''O defteri kapattım, konuşmuyorum'' dedi.