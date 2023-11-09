Enercii şarkısı 100 milyon kez izlendi: Dilan içeride para basıyor

Yaşadıkları lüks yaşamları nedeniyle, milyonlarca insanın pembe dizi izler gibi hayatlarını takip ettiği Dilan-Engin Polat çifti, şu an cezaevinde. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi birçok suçtan ifade veren ikili,Silivri Cezaevi'nde bulunuyor. Dilan Polat'ın içeriye girmeden önce seslendirip klip çektiği 'Enercii' isimli şarkısı ise Youtube listelerinin zirvesinde.Türkiye'de en fazla izlenenler arasında bir numarada olan klip, 100 milyon rakamına ulaştı. Bu rakam müzik dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.Çünkü sanatçıların bu rakama ulaşması bir rüya. Şu an itibarıyla Dilan Polat tek bir platformdan yaklaşık 5 milyon liralık gelir elde etmiş durumda. Bu arada klip, tüm dünyada da ilk 10 listesine girdi.