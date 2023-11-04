Dilan Polat: Aylık gelirim 150-200 bin lira arası

Sosyal medyada paylaştığı lüks yaşamı ve harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat; haklarında başlatılan Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Polat çiftiyle birlikte gözaltına alınan toplam 16 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade de ortaya çıktı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150- 200 bin lira arası olduğunu söylediği öğrenildi. Polat'ın, "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" dediği ortaya çıktı.Engin ve Dilan Polat'ın "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını verdikleri ileri sürüldü. Engin Polat, iddiaları reddedip; "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün'ün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu söylediği ifade edildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 18 şüpheli Kartal'da bulunan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu toplam 4 saat sürdü. Engin Polat'ın sorgusu ise 10 dakika sürdü. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerini tekrarladığı öğrenildi. İfadelerin ardından savcılık, 16'sını tutuklama diğer iki şüpheliyi de adli kontrol şartıyla salıverilmesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu'nun adliye sürecinde tartışma yaşadığı iddia edildi. Doğu'nun, kardeşine "Senin görgüsüzlüklerin ve aşırılıkların yüzünden bu hale geldik" diye bağırdığı duyuldu.