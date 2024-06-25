Dilan Polat cezaevine geri gönderildi

Hakkında yürütülen kara para ve vergi kaçırma soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli dün yine mahkemedeydi. Duruşmanın başlangıcında ağlayan ve fenalaşan Dilan Polat 'Allah'ım ne zaman bitecek" dedi. Duruşma salonunda bulunan Banu Parlak ise Polat'a 'Buradayım Dilan, buradayım geçecek bunlar bitecek' diyerek seslendi. Daha sonra Dilan Polat salondan çıkarıldı.Dilan Polat'ın salondan çıkarılmasının ardından, 'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi. Duruşma Dilan Polat'ın cezaevine geri gönderilmesinin ardından devam etti.Mahkeme Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat ile bir tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti. Hakim, dava dosyasının İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti.Banu Parlak duruşma salonu dışında Dilan Polat'ın kızına sarılarak tahliye kararına sevindi. Parlak aynı zamanda Sıla Doğu'yu da telefonla arayarak tahliye haberini verdiği anlar kameraya yansıdı. Basın mensuplarına çok mutlu olduğunu söyleyen Parlak, duruşma salonunda ağlamasına ilişkin ise "Dilan'ı gördünüz yere yığıldı, resmen bilinci kapalı gibiydi. Kendimi tutamadım, sonuçta bir geçmişimiz de var" dedi.