Dilber Ay'dan sonra nikah masasına oturmuştu! İbrahim Karakaş'a ağır suçlamalar: "Yağlı kapıyı buldun..."

2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçı Dilber Ay, tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Merhumenin ardından kameralar karşısına geçerek büyük bir yıkım yaşadığını belirten İbrahim Karakaş'ın, aradan geçen yılların ardından İzmirli estetisyen Müge Zopun ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.
Ancak bu evlilik haberinin hemen ardından Dilber Ay'ın kızının ciddi suçlamalar yöneltliği video, Karakaş'ın geçmişte anlattıklarının tutarlılığını sorgulatmaya yetti. Kayıtta yer alan çarpıcı ifadeler ve ağır suçlamalar, usta sanatçının anısına saygısızlık yapıldığı yönündeki tepkileri çığ gibi büyüttü.
"ACI YAŞAMADIN, 3 AY SONRA KLİP ÇEKTİN!"
Sızdırılan videoda yer alan iddialara göre İbrahim Karakaş, kamuoyuna yansıttığı o büyük hüznü aslında perde arkasında hiç yaşamadı. Yeni eşi için "Bana acımı Müge Hanım unutturdu" ve "Acımı bile yaşayamadım" şeklinde açıklamalar yapan Karakaş'a, Dilbre Ay'ın kızı tarafından çok sert sözler sarf edildi.
Dilber Ay'ın henüz toprağı kurumadan, vefatından sadece üç veya dört ay sonra Karakaş'ın yeni bir klip çalışmasına girdiği belirtiliyor. Üstelik bu masraflar için ev ve arabanın satıldığı iddiası, magazin kulislerinde tam anlamıyla şok etkisi yarattı.
MÜGE ZOPUN'U KLİPTE OYNATIP "HERHANGİ BİRİ" DİYEREK GİZLEMİŞ
İşin en ilginç yanlarından biri de yeni eş Müge Zopun'un aslında çok daha önceden Karakaş'ın hayatında olduğu iddiası. Paylaşılan konuşmalarda, Karakaş'ın çektiği o tartışmalı klipte Müge Zopun'un da yer aldığı iddia ediliyor.
İbrahim Karakaş'ın, kendisine "Bu kadın kim?" diye sorulduğunda ise Zopun'u "Herhangi birisi" diyerek sakladığı ve gerçeği uzun süre gizlediği açıkça ifade ediliyor. Ortaya atılan şoke edici sürelere göre; Karakaş'ın aslında 7 yıl 4 aydır bu ilişki ve evlilik sarmalının içinde olduğu öne sürülerek büyük bir ihanet ve sadakat tartışmasına yol açıyor.
MAGAZİN GÜNDEMİNİ SARSAN "YAĞLI KAPI" SUÇLAMASI
Tüm bu skandal iddiaların zirvesini ise İbrahim Karakaş'ın niyetine ve karakterine yönelik yapılan çok ağır eleştiriler oluşturuyor.
Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'ın aslında çalışmayı sevmeyen, hayatını başkalarının maddi imkanlarıyla idame ettiren biri olduğunu öne sürerek çok konuşulacak bir tanım kullanıyor: "Bir yağlı kapı gitti, bir yağlı kapı daha buldu." Merhum Dilber Ay'ın şöhreti ve maddi imkanlarının ardından, şimdi de İzmirli estetisyen Müge Zopun'un imkanlarına sığındığı ima edilen Karakaş'ın bu ağır iddialara ne yanıt vereceği büyük bir merak konusu.