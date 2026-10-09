Dilber Ay'dan sonra nikah masasına oturmuştu! İbrahim Karakaş'a ağır suçlamalar: "Yağlı kapıyı buldun..."

MAGAZİN GÜNDEMİNİ SARSAN "YAĞLI KAPI" SUÇLAMASI

Tüm bu skandal iddiaların zirvesini ise İbrahim Karakaş'ın niyetine ve karakterine yönelik yapılan çok ağır eleştiriler oluşturuyor.

Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'ın aslında çalışmayı sevmeyen, hayatını başkalarının maddi imkanlarıyla idame ettiren biri olduğunu öne sürerek çok konuşulacak bir tanım kullanıyor: "Bir yağlı kapı gitti, bir yağlı kapı daha buldu." Merhum Dilber Ay'ın şöhreti ve maddi imkanlarının ardından, şimdi de İzmirli estetisyen Müge Zopun'un imkanlarına sığındığı ima edilen Karakaş'ın bu ağır iddialara ne yanıt vereceği büyük bir merak konusu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör