Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş yeniden evlendi! Gelin bakın kim çıktı

Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından eşi İbrahim Karakaş, uzun süre eşinin acısını yaşadı.
63 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ünlü sanatçının vefatı, hem ailesinde hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.
59 yaşındaki Zopun ile kısa sürede yakınlaşan Karakaş, aradığı mutluluğu yeniden buldu. İkili, ilişkilerini evlilikle taçlandırarak geçtiğimiz ay dünyaevine girdi.
Ancak çiftin mutluluğu, evliliklerinin üzerinden henüz 15 gün geçmişken zorlu bir sınavla karşı karşıya kaldı. İbrahim Karakaş, geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Bu süreçte eşi Müge Zopun'un kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten Karakaş, yaşadığı zor günleri onun desteğiyle atlattığını ifade etti.
Posta'ya konuşan İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acının zaman içerisinde Müge Zopun'un sevgisi ve desteğiyle hafiflediğini söyledi. Karakaş, yeni eşinin hastalık sürecinde de en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" sözleriyle duygularını dile getirdi.
Müge Zopun da eşi İbrahim Karakaş'ın geçmişine ve Dilber Ay'ın hatırasına büyük saygı duyduğunu belirtti. Zopun, Dilber Ay'ı sevdiğini ve sanatçının vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, Karakaş'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Zopun, ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, Dilber Ay'a duyduğu saygının altını çizerek, "Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı" dedi.
Yeni evliliğinde karşılıklı dayanışmanın önemine vurgu yapan Zopun, İbrahim Karakaş ile birbirlerine her koşulda destek olduklarını belirterek, "İbrahim'in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum" ifadelerini kullandı.
Karakaş'ın geçirdiği sağlık sorununun ardından yeniden sağlığına kavuşması ise çift için adeta ikinci bir şans oldu. Yaşadıkları zorlu süreci birlikte atlatan İbrahim Karakaş ve Müge Zopun, evliliklerinin ilk günlerinde karşılaştıkları bu sınavı dayanışmayla geride bıraktı.