Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş yeniden evlendi! Gelin bakın kim çıktı

Bu süreçte eşi Müge Zopun'un kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirten Karakaş, yaşadığı zor günleri onun desteğiyle atlattığını ifade etti.

Posta'ya konuşan İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın ardından yaşadığı acının zaman içerisinde Müge Zopun'un sevgisi ve desteğiyle hafiflediğini söyledi. Karakaş, yeni eşinin hastalık sürecinde de en büyük destekçisi olduğunu belirterek, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" sözleriyle duygularını dile getirdi.