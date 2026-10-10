Dilber Ay'ın kızının 'Yağlı kapı buldu' sözlerine İbrahim Karakaş'tan sert yanıt: "Hepsine zehir zıkkım olsun"

İbrahim Karakaş'ın, kendisine "Bu kadın kim?" diye sorulduğunda ise Zopun'u "Herhangi birisi" diyerek sakladığı ve gerçeği uzun süre gizlediği dile getiriliyor. Ortaya atılan şoke edici sürelere göre; Karakaş'ın aslında 7 yıl 4 aydır bu ilişki ve evlilik sarmalının içinde olduğu öne sürülerek büyük bir sadakat tartışması başlatılıyor.

Tüm bu skandal iddiaların zirvesini ise İbrahim Karakaş'ın niyetine ve karakterine yönelik yapılan çok ağır eleştiriler oluşturuyor.