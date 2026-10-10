Dilber Ay'ın kızının 'Yağlı kapı buldu' sözlerine İbrahim Karakaş'tan sert yanıt: "Hepsine zehir zıkkım olsun"

2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Merhumenin ardından kameralar karşısına geçerek büyük bir yıkım yaşadığını aktaran İbrahim Karakaş'ın, aradan geçen yılların ardından İzmirli estetisyen Müge Zopun ile hayatını birleştirdiği belgelendi.
Ancak bu evlilik haberinin hemen ardından Dilber Ay'ın kızının ciddi suçlamalar yönelttiği video, Karakaş'ın geçmişte anlattıklarının tutarlılığını sorgulatmaya yetti. Kayıtta yer alan çarpıcı ifadeler ve ağır suçlamalar, usta sanatçının anısına saygısızlık yapıldığı yönündeki tepkileri adeta çığ gibi büyüttü.
Sızdırılan videoda yer alan iddialara göre İbrahim Karakaş, kamuoyuna yansıttığı o büyük hüznü aslında arka planda hiç yaşamadı. Yeni eşi için "Bana acımı Müge Hanım unutturdu" ve "Acımı bile yaşayamadım" şeklinde açıklamalar yapan Karakaş'a, Dilber Ay'ın kızı tarafından çok sert sözler sarf edildi.
Dilber Ay'ın henüz toprağı kurumadan, vefatından sadece üç veya dört ay sonra Karakaş'ın yeni bir klip çalışmasına girdiği ifade ediliyor. Üstelik bu masraflar için ev ve arabanın satıldığı iddiası, magazin kulislerinde şok etkisi yarattı.
"YAĞLI KAPI" SUÇLAMASI MAGAZİN GÜNDEMİNİ SARSTI
İşin en ilginç yanlarından biri de yeni eş Müge Zopun'un aslında çok daha önceden Karakaş'ın hayatında yer aldığı iddiası. Paylaşılan konuşmalarda, Karakaş'ın çektiği o tartışmalı klipte Müge Zopun'un da oynatıldığı öne sürülüyor.
İbrahim Karakaş'ın, kendisine "Bu kadın kim?" diye sorulduğunda ise Zopun'u "Herhangi birisi" diyerek sakladığı ve gerçeği uzun süre gizlediği dile getiriliyor. Ortaya atılan şoke edici sürelere göre; Karakaş'ın aslında 7 yıl 4 aydır bu ilişki ve evlilik sarmalının içinde olduğu öne sürülerek büyük bir sadakat tartışması başlatılıyor.
Tüm bu skandal iddiaların zirvesini ise İbrahim Karakaş'ın niyetine ve karakterine yönelik yapılan çok ağır eleştiriler oluşturuyor.
Dilber Ay'ın kızı, Karakaş'ın aslında çalışmayı sevmeyen, hayatını başkalarının maddi imkanlarıyla idame ettiren biri olduğunu öne sürerek çok konuşulacak bir tanım kullanıyor: "Bir yağlı kapı gitti, bir yağlı kapı daha buldu." Merhum Dilber Ay'ın şöhreti ve maddi imkanlarının ardından, şimdi de İzmirli estetisyen Müge Zopun'un imkanlarına sığındığı ima edilen Karakaş'ın bu ağır iddialara ne yanıt vereceği merak ediliyordu.
KARAKAŞ AÇIKLAMALARA KAYITSIZ KALMADI!
İbrahim Karakaş da Filiz Çelik'in açıklamalarına kayıtsız kalmadı. Karakaş, "Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı."
"EŞİM EVİ TERK ETTİ"
"Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya! 'Arabayı sattı' diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrakare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı. Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun" dedi.