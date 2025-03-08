Dile kolay 33 yıl süren bir aşk! Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın inanılmaz tanışma hikayesi!

İkili, ilk kez bir film projesi aracılığıyla tanıştı. O dönem ünlü yapımcı Hulki Saner, Necla Nazır'ı çağırarak ona yeni bir müzikal film projesinde rol almasını teklif etti.

Başrolde Ferdi Tayfur'un olacağını söylediğinde, Necla Nazır bu ismi daha önce hiç duymamıştı. "Ben onu bir tiyatro oyuncusu sandım," diye anlatıyordu yıllar sonra Necla Nazır. "Şarkıcı olduğunu hiç düşünmedim.