Dinozorlarla buluştular

Dünyaca ünlü dinozor şovu Dinosaurs World Live, önceki gün Maslak'ta çocuklarla buluştu. Gösterime ünlü isimler çocuklarıyla katıldı. Ali Sunal, Sinem Uslu, Berfu Yenenler, Gizem Hatipoğlu, Özgür Ozan, Beyti Engin etkinliğe katılan isimler arasındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Sunal, "Dinozorlar ile tanışmaya geldik. Kızımızı getirdik. Bir dinozor eksik o da gelirse seriyi tamamlayacağız" dedi. Unip'teki gösteride Berfu Yenenler'in küçük oğlu Mete ise annesinin kucağında uyuyakaldı. Yenenler uyuyan oğlunun görüntülerini sosyal medyada paylaşarak "Horla bir de oğlum" diye espri yaptı.