HER yıl gelenekselleşen ve İzmir'e moda şöleni yaşatan 'World of Fashion' defilesi podyumun efsanelerini bir araya getirdi. Erkan Yılmaz'ın düzenlediği defilede Demet Şener, Özge Ulusoy, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Şebnem Schaefer, Gizem Özdilli, Sezgi Sena Akay ve Aleyna Kartal gibi isimler boy gösterdi. Demet Şener, "İzmir podyumunda mankenliğe ilk başladığı yıllardaki gibi hissettim. Disiplini podyumda öğrendik. Eski mankenlerin arkadaşlığı ve işine olan tutkuları başka sektörlerde az görülür" dedi.