'Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi' isimli müzikli danslı gösteri, tam 11 yıldır kapalı gişe sergilenen Nilgün Belgün, başarısıyla ilgili konuştu: "11 sene tek başına bir kadın olarak bir gösteri yapıyorum ve en az 4 kere gelen oluyor, 19 kere izleyeni gördüm" diyen oyuncu, şöyle devam etti: "Güzel bir yol aldım Türk tiyatrosunda. Herkes bırakıp dizilere geçti. Bense diziden tiyatro yüzünden kovuldum. Rol aldığım Yabancı Damat'ta 'Ya tiyatro ya dizi, birini seç' dediler bana, ben tiyatroyu seçtim. 11'nci yılımda oyunum hâlâ kapalı gişe. Artık ölsem de gam yemem, bu başarıyı yakaladım ya. Yurt dışında da benim oyunumun benzeri yok; hem performans sergiliyorum, hem dans ediyorum, hem şarkı söylüyorum."