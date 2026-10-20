DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım

RUS MODELDEN BURSASPOR'A TAM DESTEK!

Hayatında ilk kez bir stadyumda futbol maçı izlediğini belirten Daria Iakubchik, tribündeki atmosferden büyülendi. Maç esnasında çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel model, duygularını şu sözlerle ifade etti: