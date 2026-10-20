DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım

Sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren DJ Mahmut Orhan, bu kez sahne ışıklarının değil tribün coşkusunun merkezindeydi.
"Hayatımda ilk kez stadyumda maç izledim ve gerçekten harika duygular yaşadım. Umarım daha nice maçlara giderim. Futbola bayılıyorum, Bursaspor şampiyon. 2.0"
TRİBÜNDE AŞK RÜZGARI
Bursaspor taraftarlarının yoğun sevgisiyle karşılaşan çift, maç boyunca yeşil-beyazlı ekibi destekleyerek galibiyet coşkusuna ortak oldu.
Daria Iakubchik'in paylaşımı ise kısa sürede taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Çiftin maç pozlarına binlerce beğeni yağdı.
Özellikle estetik pozları ve profesyonel çekimleriyle dikkat çeken model, kısa sürede Türk sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi.