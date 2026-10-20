Haberler Günaydın Haberleri DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım
Giriş Tarihi: 20.10.2026 16:27 Son Güncelleme: 20.10.2026 16:41

DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım

DJ Mahmut Orhan, model sevgilisi Daria Iakubchik ile birlikte Bursaspor’un heyecan dolu karşılaşmasını tribünden canlı izledi. İlk kez bir futbol stadyumunda maç izleme deneyimi yaşayan güzel Daria Iakubchik, yeşil-beyazlı taraftarların coşkusuna hayran kaldı. İşte ünlü modelin maç sonrası yaptığı paylaşım...

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DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım
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Sergilediği performanslarla adından sıkça söz ettiren DJ Mahmut Orhan, bu kez sahne ışıklarının değil tribün coşkusunun merkezindeydi.

Başarılı DJ, model sevgilisi Daria Iakubchik ile birlikte Bursaspor'un mücadelesini izlemek üzere stadyumdaki yerini aldı. Maç boyunca heyecanlı anlar yaşayan çift, yeşil-beyazlı taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Mahmut Orhan dünya listelerinde

RUS MODELDEN BURSASPOR'A TAM DESTEK!

Hayatında ilk kez bir stadyumda futbol maçı izlediğini belirten Daria Iakubchik, tribündeki atmosferden büyülendi. Maç esnasında çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel model, duygularını şu sözlerle ifade etti:

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"Hayatımda ilk kez stadyumda maç izledim ve gerçekten harika duygular yaşadım. Umarım daha nice maçlara giderim. Futbola bayılıyorum, Bursaspor şampiyon. 2.0"

TRİBÜNDE AŞK RÜZGARI

Bursaspor taraftarlarının yoğun sevgisiyle karşılaşan çift, maç boyunca yeşil-beyazlı ekibi destekleyerek galibiyet coşkusuna ortak oldu.

Daria Iakubchik'in paylaşımı ise kısa sürede taraftarlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Çiftin maç pozlarına binlerce beğeni yağdı.

Özellikle estetik pozları ve profesyonel çekimleriyle dikkat çeken model, kısa sürede Türk sosyal medya kullanıcılarının da radarına girdi.

Daria Iakubchik tarafından yapılan açıklamalar ile gözler çiftin bir sonraki maç serüvenine çevrilmiş durumda.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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DJ Mahmut Orhan ve sevgilisi Bursaspor tribününde! İlk kez stadyuma giden güzel modelden şaşırtan paylaşım
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