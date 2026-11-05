"Doğallık daha iyi..." Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir'den estetik itirafı!

Geçtiğimiz yıl Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran 23 yaşındaki Sıla Saraydemir, Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.
"Tercih meselesi, herkesin kendi kararı. Bana da soruyorlar ama benim estetiğim yok. Estetik bir ara çok modaydı, herkes yaptırmak istiyordu. Artık bence estetik azalıp doğallığa kaydı. Bence doğallık daha iyi."
"ALTI AYDIR OYUNCULUK EĞİTİMİ ALIYORUM"
Gelecek hedeflerine dair de konuşan tescilli güzel, modellikten ziyade oyunculuk alanına odaklandığını vurguladı. Son altı aydır yoğun bir oyunculuk eğitimi aldığını belirten Saraydemir, geçtiğimiz günlerde katıldığı ilk film festivali deneyimi için şunları söyledi:
"İlk deneyimimdi. Çok eğlendim, sektörden herkesle tanışabildiğim harika bir ortam oldu."
"MODELLİK BİTMEDİ!"
Eski modellerin sektörle ilgili eleştirilerine ve "Modellik bitti mi?" sorularına da açıklık getiren genç model, podyum dünyasındaki kriterlerin güncellendiğine dikkat çekti:
"Eskiden biraz daha fiziğe, duruşa ve profesyonelliğe bakarlarken; şimdi tanınırlığa ve projeyi kimin daha ileri götürebileceğine bakılıyor."
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; rekor seviyede alışveriş tutkusu olmadığını belirten güzel model, zaman kaybetmemek adına giyim alışverişlerini genellikle internet üzerinden hızlıca hallettiğini ekledi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olan Sıla Saraydemir, eğitimli kimliği ve doğal güzelliğiyle ekranlarda kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.
1980 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin en köklü güzellik yarışmalarından biri olan Miss Turkey'de 2025 yılı birincisiolan Sıla Saraydemir, sadece güzelliği değil eski Türkiye Güzeli Arzum Onan ile benzerliği ise sosyal medyada gündem olmuştu.