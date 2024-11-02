Doğum günü hediyesi Eyüpspor forması

Mustafa Ceceli, 44. yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda yakın dostlarıyla kutladı. "Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum" diyerek yaşına esprili bir gönderme yaptı. Doğum günü kutlamasına katılan Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da katıldı. Antrenmandan geldiğini belirten Turan, "Ceceli'ye Eyüpspor'un imzalı formasını hediye ettim. O da çok sıkı taraftarımız" dedi. Ev işleriyle ilgisi olmadığını da söyleyen Turan, "Yumurta kırmayı bile bilmem. Evde her şeyi Aslı yapıyor" diye konuştu.