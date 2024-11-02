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Giriş Tarihi: 3.11.2024

Doğum günü hediyesi Eyüpspor forması

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki akşam yakın arkadaşları Mustafa Ceceli'nin doğum günü kutlamasına katıldı. Mekana Aslıhan Doğan'dan önce gelen Arda Turan, eşini beklerken soruları yanıtladı. Ev işleriyle ilgisinin olmadığını söyleyen Turan, "Hiç hamarat değilimdir, yumurta bile kıramam, her şeyi Aslı yapıyor sağ olsun" dedi

Doğum günü hediyesi Eyüpspor forması
Mustafa Ceceli, 44. yaşını geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekanda yakın dostlarıyla kutladı. "Seneler su gibi geçiyor, şaka maka 44 oldum" diyerek yaşına esprili bir gönderme yaptı. Doğum günü kutlamasına katılan Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan da katıldı. Antrenmandan geldiğini belirten Turan, "Ceceli'ye Eyüpspor'un imzalı formasını hediye ettim. O da çok sıkı taraftarımız" dedi. Ev işleriyle ilgisi olmadığını da söyleyen Turan, "Yumurta kırmayı bile bilmem. Evde her şeyi Aslı yapıyor" diye konuştu.
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Doğum günü hediyesi Eyüpspor forması
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