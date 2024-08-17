Doğum günü telaşı

Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan sosyetik güzel, ''Bir süredir Dubai'deyiz, Alara'nın doğum günü için geldik. Buradan oraya geçeceğiz, eksikleri alıyoruz'' açıklamasında bulundu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Alkoçlar, daha sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti. Alkoçlar, akşam saatlerinde ise tüm aile bireyleriyle bir araya geldi. Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Ender Alkoçlar, Gülşah Alkoçlar, Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Kaan Demirağ, akşam yemeğinde buluşup ardından minik Alara'nın doğum gününü kutladı.