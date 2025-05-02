‘Doğum günün kutlu olsun ruh eşim’

Dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, dün 50 yaşına bastı. David Beckham ile 1999 yılından bu yana mutlu beraberliği süren Victoria Beckham ise eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz adında dört çocukları olan Victoria Beckham, eşi için hazırladığı videoyu takipçileriyle paylaştı. Moda ikonu, paylaşımına "Doğum günün kutlu olsun her şeyim. En iyi arkadaşım, ruh eşim ve hayat boyu dans eşim. Şarkıda dediği gibi, bir olarak başlar ve bitiririz. Sonsuza kadar aşık oluruz. Seni seviyorum" notunu düştü.

'ÇOK ÖZEL BİR GECE'

Öte yandan David Beckham, 50'nci yaşını geçtiğimiz ay erken bir doğum günü partisiyle kutlamıştı. Partiden kareleri takipçileriyle paylaşan ünlü futbolcu, "Miami'de çok özel bir gece... 50'nci yaş kutlamalarına başlamak için harika arkadaşlara ve aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.