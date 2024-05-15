Doğum gününde ‘Her Şeyi Yak’ sürprizi

OYUNCU İlker Kaleli, 40'ncı yaş gününü Nişantaşı'nda sürpriz partiyle kutladı. Sevgilisi Sıla ile birlikte geldiği mekanda ailesi ve arkadaşlarının sürpriziyle karşılaşan oyuncu, "Sevdiğim insanlarla bir arada olmaktan çok mutluyum" dedi. Geceye katılanlar arasında Öykü Karayel, Can Bonomo, Gözde Kansu, Demircan Kaçel, Güntaç Özdemir, Ata Berk Mutlu, Müjde Kızılkan da vardı. Partide başta Sıla olmak üzere birçok ünlü isim sahneye çıkarak şarkı söyledi. Kaleli, sevgilisi Sıla'nın davetiyle çıktığı sahnede 'Her Şeyi Yak' şarkısını rock tarzında söyleyerek alkış aldı.