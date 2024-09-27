Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat,‘Doğum Türkiye’de olacak’

Cansel Elçin'in kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat, Nişantaşı'nda görüntülendi. Anne olmaya hazırlanan oyuncu, "Güzel gidiyor. Heyecanlıyım. Hazırlıklar başladı. Biraz bekliyorum. Çok erkenden bir şey almak istemiyorum" dedi. Bayat, "Aşerdiniz mi?" sorusuna, "Cansel çok seviyor, 'Gecenin köründe bunları aradım' demeyi. Öyle bir şey olmuyor. Bir kere çocukken yediğim şey aklıma gelmişti. Onu da bulamadık ama abartılacak bir şey değil" yanıtını verdi. Erkek bebek bekleyen Bayat, isim konusunda ise "Henüz bulamadık. Yurt dışında telaffuz konusunda sorun yaşamayacak bir isim olsun istiyorum. Yabancı isim düşünmüyoruz. Doğum Türkiye'de olacak" dedi. Eşinin de heyecanlı olduğunu belirten oyuncu, "Erkekler ilk başlarda bu duyguyu hissedemediklerini söylüyor ama Cansel heyecanlı..." dedi.