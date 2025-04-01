Dolandırıcılıktan 10 yıl hapsi isteniyor

İstanbul'da güzellik merkezi sektöründe tanınan bir isim olan Sevim Alan hakkında yeni bir dava açıldı. Olay 18 Nisan 2021 tarihinde meydana geldi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, müşteki Bihter Dündar'ın, Alan'ın sahibi olduğu güzellik merkezlerinden birinin bayiliğini yaptığını ancak anlaşmazlık sonucu bu iş birliğinin sona erdiğini belirttiği ifade edildi. Dündar, aralarındaki mali ilişkilerin tamamen kapandığını ancak kendisine ait olmayan bir senetle icraya verildiğini öne sürdü. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporlarına dayanarak söz konusu 390 bin TL bedelli senetteki borçlu imzalarının taklit olduğu, senedin dolum yazılarının ise Alan'a ait olduğu kanaatine varıldı. Bu durumun, Alan'ın sahte belge düzenleyerek haksız kazanç elde etmeye çalıştığını gösterdiği savunuldu.Savcılık sonucu hazırlanan iddianameye göre, 'resmi belgede sahtecilik', 'kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişileri kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen Sevim Alan'ın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Alan'ın adı daha önce de benzer suçlamalarla anılmıştı. Geçmişte, birçok kişi tarafından 'güzellik merkezi dolandırıcılığı' iddialarıyla mahkemeye verildiği biliniyor. Müşterilerine eksik ya da kusurlu hizmet sunarak mağduriyet yarattığı, franchise verdiği bayilerle yaşadığı finansal anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olduğu basına yansımıştı. Ancak, bu yeni dava, doğrudan sahte evrak düzenleyerek icra yoluyla haksız kazanç sağlamaya çalıştığı iddiasıyla açılması nedeniyle dikkat çekiyor.Sevim Alan, savcılık soruşturmasında suçlamaları reddetti. Kendisinin güzellik sektöründe 65 şubesi bulunduğunu belirterek, müşteki Bihter Dündar'ın iddialarının asılsız olduğunu öne sürdü. Alan, muhasebecisinin bu tür işlemleri takip ettiğini ve senetle ilgili herhangi bir sahteciliğin söz konusu olmadığını savundu. Ayrıca, Dündar'ın insanları dolandırarak iş yaptığını iddia ederek karşı suçlamalarda bulundu. Ancak, bilirkişi raporlarının da desteğiyle, savcılık Sevim Alan'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğuna karar verdi ve kamu davası açılmasını talep etti.