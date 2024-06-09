Dolmabahçede’de Bocelli fırtınası

Dünyanın en çok sevilen tenoru Andrea Bocelli, İstanbul'da BJK Stadyumu'nda uzun yıllar hafızalarda yer edecek bir konsere imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle, Togg etkinlik paydaşlığındaki konserde Bocelli, 30 bin kişiye en sevilen aryaları seslendirdi.Bocelli'ye soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu da konserde yer aldı. Ustanın 5 kez bis yaptığı konserin sonunda ekrana Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden görüntüler ve Türk bayrağı yansıtılınca büyük coşku yaşandı.Şırnak'tan Zonguldak'a, Uşak'tan Mersin'e, Hatay'dan Gaziantep'e, Edirne'den Artvin'e kadar tüm ülkeden hayranları konsere büyük ilgi gösterirken, yurt dışından da klasik müzik severler konser için İstanbul'a geldi.Başta İran, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan gibi komşu ülkeler olmak üzere 20 ülkeden müziksever Bocelli konserinde bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konseri eşi Pervin Ersoy ile birlikte vatandaşlarla aynı tribünden izledi. Konseri izleyenler arasında Afra Saraçoğlu, Vahe Kılıçarslan ve Ahmet San'ın da aralarında olduğu siyaset, iş, cemiyet ve kültür sanat dünyasından ünlü isimler de vardı.İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, konser öncesi yemek için Maçka'daki Nusret'i tercih etti. Nusret Gökçe, Andrea Bocelli'nin koluna girerek Maçka'daki restoranına kadar eşlik etti. O sırada Bocelli, 'Time to Say Goodbye' eserini mırıldanarak hem Nusret'e hem de kaldırımda yürürken yanından geçenlere ayaküstü konser verdi. Bocelli, Nusret'in geleneksel kapiçinosundan da içti.