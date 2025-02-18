Haberler Günaydın Haberleri Domatese hasret büyüdüm
Giriş Tarihi: 19.2.2025

Domatese hasret büyüdüm

Şarkıcı Emina Jahovic, Balkanlar’da yaşayan herkes gibi yokluk içinde büyüdüğünü söyledi: “Çikolata, sakız, domates bizim için çok lükstü. Alamadığımız şeyleri, komşularımızın yemesini izlerdik”

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Domatese hasret büyüdüm

BİZE MİRAS KALMADI
EMİNA Jahovic, Balkanlar'da yayınlanan Telegraf gazetesine konuştu. Emina, "Babama ve anneme kalan herhangi bir miras yoktu. Eskiden tüm insanlar zor şartlarda yaşardı. Bizim için domates lükstü. Çocukken bazen bizim alamadığımız şeyleri komşuların yemesini izlerdik. Çikolatalar, sakızlı şekerler gibi… Bütün bunlar benim için çocukluğumda ulaşılmazdı" dedi.

İSRAFI SEVMEM
EMİNA, savaş yıllarında yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "Annem, kargaşa ve savaş zamanlarında dondurucuya yaklaşmamıza izin vermezdi. Çünkü zor zamanlar için orada süt ve yoğurt saklardı. Ben ablamdan bana kalan elbiseleri giyerek büyüdüm. Bu yüzden artık sahip olduğum şeyleri asla israf etmiyorum. Satın almayı seviyorum ama sadece giyeceğim şeyleri alırım, paramı ziyan etmem."

ARKADAŞINA GÖNDER
Domatese hasret büyüdüm
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA