Domatese hasret büyüdüm

BİZE MİRAS KALMADI

EMİNA Jahovic, Balkanlar'da yayınlanan Telegraf gazetesine konuştu. Emina, "Babama ve anneme kalan herhangi bir miras yoktu. Eskiden tüm insanlar zor şartlarda yaşardı. Bizim için domates lükstü. Çocukken bazen bizim alamadığımız şeyleri komşuların yemesini izlerdik. Çikolatalar, sakızlı şekerler gibi… Bütün bunlar benim için çocukluğumda ulaşılmazdı" dedi.

İSRAFI SEVMEM

EMİNA, savaş yıllarında yaşadıklarını ise şöyle anlattı: "Annem, kargaşa ve savaş zamanlarında dondurucuya yaklaşmamıza izin vermezdi. Çünkü zor zamanlar için orada süt ve yoğurt saklardı. Ben ablamdan bana kalan elbiseleri giyerek büyüdüm. Bu yüzden artık sahip olduğum şeyleri asla israf etmiyorum. Satın almayı seviyorum ama sadece giyeceğim şeyleri alırım, paramı ziyan etmem."