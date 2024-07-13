Dört Hollywood yıldızı bu filmde

YAPIMCILIĞINI Ömer İlhan, İlhan Akbaş'ın üstlendiği '12 Savaşçı' filminin çekimleri 14 Temmuz'da Ömerli'de özel olarak kurulan platoda gerçekleşecek. Filmde ayrıca Hollywood yıldızları da rol alıyor. 'James Bond Casino Royal' filminde oynayan Tom So bu film için ilk kez İstanbul'da olacak. Daha önce 'Sherlock Holmes' ve 'Taken' gibi aksiyon filmlerinde kötü karakterleri canlandıran Afif Ben Bendra ve 'Cesur ve Güzel'in başrol oyuncusu Ronn Moss da sinema filmi için İstanbul'da olacak. Filmin zengin oyuncu kadrosunda Ramazan Temizkan, dünya kickboks şampiyonu Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai ve Arnavut oyuncu Tringa Shala gibi isimler bulunuyor.