Düet sürprizi

Zeynep Bastık, '99 Nights Tour' kapsamında Maslak'taki bir gösteri merkezinde konser veren dünyaca ünlü sanatçı Charlotte Cardin'in sahnesinin konuğu oldu. Bastık'ı sahneye davet etmeden önce ünlü şarkıcının 'Ara' parçasını önce piyanoda çalmaya başlayan Cardin, ardından şarkıcıyı anons etti. Türkçe ve Fransızca olarak şarkıda düet yapan ikilinin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı. Dinleyicileriyle aralarında kurdukları samimi dilde buluşan ikili, bir araya gelmelerinin de sosyal medyadaki mesajlaşmalarının ardından olduğunu söyledi.