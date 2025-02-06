Düğün konseptli doğum günü

Günlerdirsosyal medyada gündem olan "Özgür Aras evleniyor!" etiketinin ünlü iletişimcinin evlilik değil doğum günü konsepti olduğu ortaya çıktı. Tüm konukların 70'ler, 80'ler, 90'lar konseptinde giyinip düğüne gider gibi hazırlandığı parti renkli anlara sahne oldu. DJ Melih Jön'ün müzikleriyle eğlenen konuklar arasında İrem Derici, Berkay, Yonca Evcimik, Aleyna Tilki, Deniz Seki, Atiye, Burcu Kıratlı, Gökçe Kırgız da vardı. İrem Derici geceye beyaz bir mini gelinlikle, DJ Melih Jön ise beyaz smokinle katıldı.