Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”

Oscar ödüllü aktörün yakın çevresinden kişi The Sun'a verdiği röportajda; "Brad tüm çocuklarına büyük saygı duyuyor ve buna rağmen Brad'in gerçeklerden uzak bir tür 'kötü insan' olarak resmedildiğini görmek sinir bozucu. Kendisi onurlu bir sessizliği korumayı seçiyor ve bu tavır çok şey anlatıyor" cümleleri dikkat çekti.

Her ne kadar yakın çevresi bu konuda Brad Pitt'i desteklese de diğer kaynaklar, çocuklarından bazılarının onu hiç "görmediğini" iddia ediyor.