Dünya Brad Pitt ile oğlunun kavgasını konuşuyor: “Pisliksin!”

Pax'in Instagram gönderisinde babasına adeta nefret kustuğu mesajlarına dair Pitt'in ne tepki vereceği büyük bir merak konusu oldu. Sun'ın haberine göre; Brad Pitt'in yakın çevresi bu durumu, "iç karartıcı bir karalama" olarak nitelendiriyor.
Oscar ödüllü aktörün yakın çevresinden kişi The Sun'a verdiği röportajda; "Brad tüm çocuklarına büyük saygı duyuyor ve buna rağmen Brad'in gerçeklerden uzak bir tür 'kötü insan' olarak resmedildiğini görmek sinir bozucu. Kendisi onurlu bir sessizliği korumayı seçiyor ve bu tavır çok şey anlatıyor" cümleleri dikkat çekti.
Her ne kadar yakın çevresi bu konuda Brad Pitt'i desteklese de diğer kaynaklar, çocuklarından bazılarının onu hiç "görmediğini" iddia ediyor.
Brad ve 48 yaşındaki eski karısı Angelina'nın altı çocuğu var; Pax'i, ayrıca şu anda 22 yaşında olan Maddox'u ve 18 yaşındaki Zahara'yı evlat edindiler. Ayrıca ikizleri Knox ve Vivienne, biyolojik çocukları Shiloh da bulunuyor.
Evliliklerinin sona erdiğinden bu yana bu iki starın da hayatlarındaki gelişmeler önemli bir gündeme konu oldu. Brad Pitt'in özellikle şiddete eğilimli karakteri olduğuna dair iddialar aynı zamanda soruşturma açılmasına sebep oldu.
Eylül 2016'da özel jette bir uçuş esnasında Pitt ve Angelina arasında çocuklarının önünde büyük bir tartışma çıktığı, ardından şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açıldığı söyleniyor. Çocukların velayetini ise Angelina Jolie aldı.
Sorunlarla dolu bir boşanma süreci devam ederken, kızları Zahara ve Shiloh, Jolie-Pitt soyadlarından Pitt'i çıkardılar. Bu süreçte Angelina sık sık çocuklarıyla birlikte görülürken Brad toplum içinde onlarla birlikte görülmedi.