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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti

San Salvador’da yapılan Kainat Güzellik Yarışması’nda Nepal’i temsil eden Jane Dipika Garrett geceye damga vurdu. Nepalli güzel, podyumda sıfır beden mankenlere meydan okuyarak yürüdü. Büyük beğeni toplayan 100 kiloluk güzel için sosyal medyada ilginç yorumlar yapıldı: “Pancar motoru gibi gümbür gümbür mübarek!”, “Yürüyen iskeletler devrini bitirdi, bravo!”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
BİRİNCİ NİKARAGUA OLDU
Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.



Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu.




'TOMA GİBİ MAŞALLAH'
Nepalli Garrett hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları: "Toma gibi maşallah!", "Yürüyen iskeletlere alışmış toplumlara güzel bir mesaj oldu, bravo!", "Ismarlanmış güzellik algısını yerle bir etti", "Kim ne derse desin taş gibi!", "45 kiloluk kemik torbası mankenlere meydan okudu!"

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Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
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