Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti

Kainat Güzellik Yarışması, bu yıl 72. kez düzenlendi. Pazar akşamı gerçekleştirilen yarışmada birinciliği Nikaragua'dan Sheynnis Palacios kazandı.Ancak geceye Nepal'i temsil eden Jane Dipika Garrett damga vurgu. Diğer güzellerin aksine iri bedeniyle dikkat çeken manken, sosyal medyada olay oldu. Tüm dünya onu konuştu.Nepalli Garrett hakkında birbirinden ilginç yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları: "Toma gibi maşallah!", "Yürüyen iskeletlere alışmış toplumlara güzel bir mesaj oldu, bravo!", "Ismarlanmış güzellik algısını yerle bir etti", "Kim ne derse desin taş gibi!", "45 kiloluk kemik torbası mankenlere meydan okudu!"