Dünya moda devi Eva Cavalli’den rekor tazminat talebi: Bağırsağımı yırttınız 42 milyon ödeyin

EVA Cavalli, Ağustos 2023'te Bodrum'daki tanınmış lüks detoks merkezine terapi için gitti. 'Tedavi' adı altında yapılan bir işlem sonucunda Cavalli'nin bağırsakları yırtıldı. Özel bir hastaneye götürülen ünlü isim burada uzun süre beklediğini ancak hastanenin ihmali nedeniyle doğru tedavinin uygulanmadığını ileri sürdü. Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak özel hastaneye dava açtı.CAVALLI, özel hastanenin tedavi için geç kaldığını, ihmal nedeniyle İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha operasyon geçirdiğini, bağırsaklarının işlevini halen tam anlamıyla yerine getiremediğini iddia etti. Cavalli'nin yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle anlaşmaları yerine getiremediği ve etkinliklere katılamaması nedeniyle zarara uğradığı vurgulandı, sosyal hayatının olumsuz etkilendiği belirtilerek 42 milyon TL talep edildi.CAVALLI, zorunlu konaklama masrafları, hastane ve ameliyat masrafları, bu süreçte feshedilen sözleşmelerden doğan zararlarının yanı sıra manevi tazminat hakkı için özel hastaneden şimdilik 42 milyon TL istediğini söyledi. Dava kapsamında alacağın daha da artırılacağı öğrenildi. Cavalli'nin avukatı Dr. Candaş Gürol, yasal sürecin devam etmesi sebebiyle açıklama yapmak istemediğini ancak söz konusu davada tüm sağlık kuruluşlarının aynı kefeye konulmaması gerektiğini ve amaçlarının sağlık turizmine zarar vermek olmadığını vurguladı.