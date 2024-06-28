Dünyaca ünlü sanatçı Kylie Minogue Bodrum’u sallayacak

Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte dünya jet sosyetesinden önemli misafirlerin katılacağı Mandarin Oriental Bodrum'un 10. yılına özel davetinde sahne alacak Kylie Minogue'un canlı performansı ve dans şovu merakla bekleniyor. 5 Temmuz'daki gala gecesi Kylie Miongue sahnesiyle taçlanırken, 6 Temmuz'da White Beach Party ile misafirler hem görsel hem de işitsel şovlarla unutulmaz anlar yaşayacağı açıklandı.

10.YILA YAKIŞIR BİR GECE

Otel 10. yılını muhteşem bir programla kutlamaya hazırlanıyor. 5 Temmuz'daki gala gecesi Kylie Miongue sahnesiyle taçlanırken, 6 Temmuz'da White Beach Party ile misafirler hem görsel hem de işitsel şovlarında yapılacağı belirtildi.

Bodrum ve Türkiye turizmine sağladığı katkılar ve yarattığı ivme ile pek çok yatırıma da ilham ve örnek olan otelin sunduğu efsanevi hizmet kalitesi ve yenilikler dünya seyahat sektöründe örnek proje olarak gösteriliyor.

ÖDÜLLÜ OTEL

Bu lüks ve unutulmaz tatil deneyimi, dünyanın en önemli değerlendirme kuruluşları tarafından 200'ü aşkın ödül ile takdir edilirken doğaya saygılı ve sürdürülebilirlik prensipleri ile pek çok başarıya sahip. Otel Forbes Travel Guide tarafından üst üste birçok defa ödül alan Bodrum'un tek oteli. Conde Nast Traveler Reader Choice tarafından Türkiye'nin en iyi ve Avrupa'nın ilk 5 oteli arasında gösterilen otel pek çok global platformun en iyi lüks oteller sıralamasında başta gelmektedir.

JET UÇAKLARLA GELECEKLER

Dünya jet sosyetesinin bu konseri izlemek için özel uçaklarla gelecekler. Aynı zamanda bu durum Türkiye ekonomisine de katkı sağlanması bekleniyor.