Dünyaca ünlü şarkıcının başı dertte! O da vergi kaçırmış: Tam 2,9 milyon $...

Barselona İl Mahkemesinde bugün başlayan davaya gelen Shakira'yı, kalabalık bir basın grubu takip etti. Mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilerde, İspanya'da yaşadığı dönemle bağlantılı olarak, 2012 ile 2014 yılları arasında 6 farklı suçla Maliyeden 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın, 2,9 milyon avroluk bir cezayı da ödemeyi kabul ederek, anlaştığı bildirildi.
Normal şartlarda, 117 kişinin tanık olarak yazıldığı davanın 12 duruşma olarak sürmesi öngörülüyordu. Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ile birlikte olduğu sırada bir dönem Barselona'da yaşayan Shakira, ülke yasalarına göre 183 günden fazla burada ikamet ettiği için vergi mükellefi olmuştu.
Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı. Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.
Shakira'nın (tam adı ile Shakira Isabel Mebarak Ripoll) mahkeme başkanına savcılarla varılan anlaşmayı kabul ettiğini söylemesiyle kısa sürede anlaşmaya vardığı duyuruldu.
Her ne kadar anlaşmaya varsa da, ünlü yıldız açıklamasında, kendisini takip eden İspanyol yetkilileri de kınadı ve bu tür vakaların 'bu insanların enerjisini, zamanını ve huzurunu yıllarca tükettiğini' söyledi.
Yargıç Jose Manuel del Amo, davaya katılan avukatların açık mahkemede anlaşmaya varıldığının onaylanmasının ardından Shakira'dan kürsüye çıkmasını istedi.
Manuel del Amo, ünlü şarkıcıya, "Size yöneltilen suçlamaları ve karşı karşıya olduğunuz cezaları kabul ediyor musunuz?" sorusuna sorduğunda Shakira'dan "Kabul ediyorum" cevabını aldı.
İddianamede iddia makamı, Shakira'nın İspanya'da vergi ödememek amacıyla 'bir dizi şirketi kullandığını' iddia etti. Shakira'nın adı, Madonna ve U2'den Bono gibi müzikal ünlüler de dahil olmak üzere çok sayıda yüksek profilli şahsın offshore vergi düzenlemelerini detaylandıran 'Paradise Papers' sızıntılarında geçiyordu.