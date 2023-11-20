Dünyaca ünlü şarkıcının başı dertte! O da vergi kaçırmış: Tam 2,9 milyon $...

Savcılık, Shakira'yı, İspanya'da vergi ödemekten kaçınmak için gelirlerini ve varlıklarını İspanyol Vergi Dairesinden gizleyerek, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Malta, Panama ve Lüksemburg merkezli bir şirket ağına aktarmakla suçlamıştı. Shakira hakkında savcılık 8 yıl 2 ay hapis ve toplamda 23 milyon avroya yakın para cezası talep ediyordu.

Dünyaca ünlü süperstar, İspanyol devletini 2012 ile 2014 yılları arasında elde ettiği gelir üzerinden 12,5 milyon £ (14,5 milyon Euro) dolandırdığı iddiasıyla davasının ilk gününe katılmak üzere Pazartesi günü Barselona adliyesine geldi.