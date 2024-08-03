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Giriş Tarihi: 3.8.2024 15:43 Son Güncelleme: 3.8.2024 15:58

Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü’nü Bodrum'da aldı

Dünyaca ünlü Amerikalı sinema yıldızı 66 yaşındaki Sharon Stone, Bodrum’da düzenlenen gecede Uluslararası İkon Ödülü’nü aldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü’nü Bodrum’da aldı

Amerikalı oyuncu Sharon Stone, ilk kez ABD dışında yapılan Altın Küre Töreni'nin "Global İkon" ödülünü almak üzere Bodrum'a geldi. Güvercinlik Koyu'ndaki bir otelde düzenlenen geceye 66 yaşındaki Sharon Stone'nun yanı sıra ünlü sanatçılar Gülse Birsel, Özcan Deniz, Sıla Türkoğlu, Taro Emir Tekin, Şevval Sam, Gülseren Buğdayıcıoğlu, Mine Kaplakçıoğlu ve Nesrin Cevadzade'nin de aralarında olduğu sanat ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise Kerem Bürsin ve Büşra Pekin yaptı.

Stone, ödül töreni öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Daha önce bir kere Bodrum'a geldim. İstanbul'da çok güzel yerlere gittim, harika şeyler deneyimledim. Harika bir takımla ben buraya geldim. Helen Hoehne, Barbaros Tapan ile olmak, onlarla beraber bunları deneyimlemek müthiş bir his, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Tekneyle çok güzel bir gün geçirdik, bir sürü koya gittik. Mutluyum, güzel zaman geçirdik. Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum"

Stone, "Hayırseverlik konularında da sesimi destekleyen Altın Küre'nin çalışmalarıma yıllardır verdiği desteğe minnettarım ve onur duyuyorum. Globes gibi kuruluşlarının dünya sektörünü tanımak istemesi ve bu ödülü Türkiye'de başlayarak dünyanın farklı yerlerine vermesi anlamlı" dedi.

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Dünyaca ünlü yıldız Sharon Stone Uluslararası İkon Ödülü’nü Bodrum'da aldı
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