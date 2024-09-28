Dünyanın en iyileri İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin on üçüncü durağı, İstanbul oldu. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserlerinin sergilendiği İstanbul Kültür Yolu Festivali, görkemli bir törenle başladı.İstanbul genelinde 100'den fazla mekanda 500'den fazla etkinliğin düzenleneceği İstanbul Kültür Yolu Festivali öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy dün dünyaca ünlü sanatçıların sergilerini ziyaret etti.İlk olarak Lale Müzesi'nde açılan 'Leonardo Da Vinci-Rönesans Dehası' sergisini gezen Bakan Ersoy, İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan ve serginin yardımcı küratörü Marcus Graf'tan sergiyle ilgili bilgi aldı.Daha sonra İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera'da açılan 'Frida Kahlo'nun Günlükleri' sergisini ziyaret eden Bakan Ersoy, ünlü ressamın günlükleri ve hayatından esinlenerek hazırlanan dijital ve fiziksel sergiyi inceledi.Ardında İstanbul Sinema Müzesi'nde Türk sinemasına damgasını vuran yapımcı, yönetmen Türker İnanoğlu'nun anısına hazırlanan 'Bay Sinema-Türker İnanoğlu' sergisine geçti. Bakan Ersoy, burada Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu ve TÜRVAK yöneticileriyle birlikte sergiyi gezerken, Türker İnanoğlu'nun imzası olan filmlerle ilgili bilgi aldı. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGÜ) Tophanei Amire'de açılan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sebastiao Salgado'nun 'Genesis' sergisini ziyaret eden Bakan Ersoy, burada Salgado ile bir araya geldi.