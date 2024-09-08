’Efe alkol bağımlısı babalık yapamaz’

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A. Önbilgin'in telefonunu aldığı için kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle Sosyal Hizmetler'e bıraktığını iddia etmiş, ardından A. Önbilgin devlet koruması altına alınmıştı.Bunun üzerine baba Efe Önbilgin harekete geçerek kızının velayetinin kendisine verilmesini talep etmişti. Mahkeme A. Önbilgin'i babasına teslim etmişti. Akkaya'nın kızı ve kendini hakkındaki paylaşımlarından sonra, Önbilgin Akkaya için 3 ay tedbir kararı aldırdı.Akkaya'dan karşı hamle geldi. Ünlü model, kendisi ve kızı için Önbilgin hakkında tedbir talebinde bulundu. Dilekçede, Önbilgin'in ileri derecede alkol bağımlılığından dolayı mide kanaması geçirdiği, kızlarına babalık görevini yerine getiremediği belirtildi. Mahkeme önümüzdeki günlerde karar verecek.