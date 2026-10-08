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Giriş Tarihi: 8.10.2026 08:11

Efsane oyuncu 102 yaşında yaşamını yitirdi! Sinema dünyası yasta

Sinema dünyasının efsane ismi, Oscar ödüllü oyuncu Eva Marie Saint 102 yaşında hayata gözlerini yumdu. Marlon Brando ile başrolü paylaştığı "Rıhtımlar Üstünde" (On the Waterfront) ve Alfred Hitchcock imzalı "Gizli Teşkilat" (North by Northwest) gibi sinema tarihine damga vuran klasiklerle tanınan usta oyuncu, Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi.

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Efsane oyuncu 102 yaşında yaşamını yitirdi! Sinema dünyası yasta
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1924 yılında New Jersey'de dünyaya gelen Eva Marie Saint, oyunculuk kariyerine 1940'lı yılların sonunda televizyon projeleriyle başladı. İlk sinema filmi olan 1954 yapımı "Rıhtımlar Üstünde" filminde canlandırdığı Edie Doyle karakteriyle gösterdiği performans, ona En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandırdı.

Hollywood Bulvarı'nda hem sinema hem de televizyon dalında iki ayrı yıldızı bulunan ve Hollywood'un altın çağının yaşayan en yaşlı aktörü unvanını taşıyan Saint, 65 yıl evli kaldığı yönetmen eşi Jeffrey Hayden'ı 2016 yılında kaybetmişti.

Hayatını kaybettiği haberi, sanatçının halkla ilişkiler sorumlusu Jeff Sanderson tarafından duyuruldu. Saint'in ABD'nin Los Angeles şehrindeki evinde hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör
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Efsane oyuncu 102 yaşında yaşamını yitirdi! Sinema dünyası yasta
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