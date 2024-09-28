Efsane şarkıya rock yorum

Ünlü manken Seçkin Piriler, yaz başında sahnelere 'Aşk Beni Bulur' adlı şarkısıyla geri dönmesinin ardından, şimdi de dönemine damga vuran bir Yıldız Tilbe klasiği olan 'Aşkperest'i rock tarzında yeniden yorumlamaya hazırlanıyor. Piriler, bu özel şarkıyı modern bir yaklaşımla rock tınılarıyla buluştururken, hayranlarına yepyeni bir müzikal deneyim sunmayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan dikkat çekici klibiyle de gündemde kendinden söz ettirecek olan Seçkin Piriler, 'Aşkperest' ile müzik listelerinde iddialı bir çıkış yapacak.